Дипломаты ответили на заявления президента Эстонии о «слабости» РФ

https://static.news.ru/photo/55ba3b2e-f833-11ea-9bcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское посольство в Таллине прокомментировало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что время России «начинает подходить к концу».

Не удалось сломать Русь в период татаро-монгольского ига. Не справилась с российским государством наполеоновская „великая армия“. В апреле 1945 года в подземном бункере нашёл свой бесславный конец бесноватый фюрер, вознамерившийся на просторах России завоевать „жизненное пространство“ для провозглашённого им Третьего рейха, — напомнили в дипмиссии.

Там отметили, что Россия, пройдя через многие испытания, продолжает успешно справляться с различными вызовами. По словам дипломатов, санкции, которые постоянно вводят против России, мешают больше европейцам.

Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово „импортозамещение“, а вот европейские экспортёры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро, — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии добавили, товарооборот межу РФ и Эстонией сократился с $5,3 миллиарда в 2014 году до $2,9 миллиарда в 2019 году.

NEWS.ru писал, что посольство РФ в Эстонии раскритиковало установку памятника главарю «лесных братьев» Эльмару Илпу. Бандиты были ликвидированы 70 лет назад спецслужбами ЭССР на острове Сааремаа. Преступники убивали простых жителей и представителей советской власти.