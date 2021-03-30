Дипломат объяснил, почему Россия отказалась выступать на встрече с Байденом

https://static.news.ru/photo/b891bf38-91d0-11eb-a1d5-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что последние события в двусторонних отношениях, стали причиной того, что российский дипломат не стал выступать на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом.

По мнению Полянского, было бы нелогично что-либо говорить на этой встрече. В ходе онлайн-беседы Россию представляла заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева, которая в отличие от коллег не брала слова, пишет РИА Новости.

Полянский подчеркнул ,что сейчас отношения между странами «подвергаются глубокому анализу» и пока смысла в беседах на таком уровне нет.

Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст, — добавил дипломат.

В день, когда прошла встреча, у Василия Небензи был запланирован ряд мероприятий. А американская сторона прислала приглашение на него в последний момент.

Ранее NEWS.ru писал, что постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя и представитель США Родни Хантер на заседании Совбеза по вопросам сотрудничества с Лигой арабских государств в ходе дискуссии обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга. Американский дипломат выступил с критикой режимов в Сирии и Иране, отметив, что «ненависть не может изгнать ненависть и только любовь может сделать это», повторив известные слова борца за права чернокожих в Соединённых Штатах.