Мэр Москвы Сергей Собянин за один лишь день — 4 июня — дважды привлёк к себе внимание СМИ, сделав противоречивые заявления. С утра он взорвал медийное пространство утверждением, что масочный режим может продлиться до осени-зимы (в диапазоне от октября до февраля 2021 года, в зависимости от сроков изобретения вакцины). А уже к вечеру градоначальник поспешил выступить с успокоительными заявлениями, видимо, узнав, какую негативную реакцию вызвали его предыдущие слова, отметив, что к 1 июля большинство ограничений будет снято (впрочем, ничего не упомянув про маски).

Подобная непоследовательность вообще характерна для российской власти в связи с коронавирусной инфекцией, о чём мы неоднократно писали. Но основная проблема даже не в этом. Возьмём те же маски, польза от которых ставится под сомнение многими специалистами от медицины. Их сегодня мало кто носит, предпочитая держать на шее, где они болтаются, создавая видимость использования. Многие вообще ходят без масок. Точно так же в магазинах и на рынках большое количество людей обходится без обязательных для ношения перчаток. Тем самым нелепыми постановлениями людей приучают к известному принципу, что если нельзя, но очень хочется, то можно. При нормальном и здравом управлении запретов и обязаловки должно быть как можно меньше. Но те, что введены, — неуклонно соблюдаться. Собянин же поощряет нарушение населением своих указов путём введения чрезмерной обязаловки и неисполнимых запретов.

Давайте возьмём историю с прогулками по графику, вызвавшую дружный смех москвичей. Кто будет соблюдать эту нелепость? Понятно, что люди сегодня гуляют где и когда им удобно — и никакая полиция не сможет им это запретить, равно как никто не сможет заставить всех носить маски. Это абсолютно нереально. Возле здания районной управы, близ которой я живу, находится спортивная площадка. Причём не просто «возле», а в буквальном смысле под её окнами. Так вот, уже с начала мая эта площадка функционирует в полном объёме — на ней играют в футбол и взрослые, и дети. Чиновникам управы, ежедневно наблюдающим за этим процессом, в голову не приходит запретить людям укреплять своё здоровье. Они понимают, что не просто охота пуще неволи, а что действующие запреты нерациональны и прямо контрпродуктивны. Врачи сами рекомендуют длительные прогулки на свежем воздухе как средство укрепления иммунитета и поддержания организма в тонусе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как известно, в России строгость законов смягчается необязательностью их исполнения. Однако тем самым дискредитируется идея правового государства. Почти 10 лет назад, когда Собянин только пришёл к власти в столице, в Москве у каждого подъезда в каждом доме была красной краской помечена площадка, на которой нельзя парковаться — резерв для машин скорой помощи, пожарных и спасательных служб. Однако люди всё равно паркуются на них, и неизвестно, оштрафовали ли хоть кого-то за эти действия. Можно трактовать данную ситуацию как либерализм власти, но и как её безответственность тоже — она сама вводит неисполнимые требования. Теперь, в период COVID-19, эта тенденция продолжилась и усугубилась.

То, что мэрия своими непродуманными запретами поощряет правовой нигилизм, — ещё полбеды. Одновременно люди перестают различать, что действительно опасно, а что нет, какие профилактические меры необходимо соблюдать. Если, как в известной басне, часто кричать: «Волки! Волки!», то когда волк действительно появится, люди не испугаются и будут считать, что их продолжают разыгрывать.

Московской мэрии следовало бы сосредоточить своё внимание не на ненужных ограничениях, не принимать указы, которые никто не собирается исполнять, а заниматься реальными проблемами, такими как выпадение доходов, которые Собянин оценил в полтриллиона рублей. Есть у городских властей программа по замене активности в туристическом секторе? Сегодня, когда в Москву больше не приезжают и не будут приезжать в обозримом будущем иностранные туристы, чем будет заниматься сфера гостиничного бизнеса, общественного питания и прочие, с ними связанные, начиная с экскурсоводов и торговцев сувенирами? Куда трудоустраивать людей, остающихся без работы?

Мэрия предлагает оформлять электронные пропуска для поездок в МФЦ, что действительно становится актуальным для большего числа людей в связи увеличением числа безработных. Но что люди смогут получить в многофункциональных центрах, какие предложения по работе? Вот о чём следует думать в первую очередь.