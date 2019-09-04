https://static.news.ru/photo/6abcecbe-cf2c-11e9-885b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Ziese/imageBROKER.com/Global Look Press

Немецкая телекомпания Deutsche Welle (DW) ответила на угрозу отзыва аккредитации в России в связи с отказом от участия в работе комиссии Думы по вмешательству в выборы.

Мы много раз давали понять, что мы не вовлечены во внутренние дела России и не будем этого делать в будущем, — передаёт сообщение пресс-службы телеканал РБК.

По словам гендиректора DW Петера Лимбурга, издание является независимым общественным вещателем.

Как ранее писал News.ru, Йоханнес Хоффманн, глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle, заявил, что не видит возможности участвовать в расследовании иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.