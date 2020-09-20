Депутаты ЕП: резолюция по делу Навального не совпадает с позицией Финляндии

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Трое депутатов от Финляндии в Европейском парламенте были среди воздержавшихся от голосования по резолюции по делу Алексея Навального. 17 сентября депутаты приняли документ 532 голосами против 84 при 72 воздержавшихся.

Евродепутаты Ээро Хейнялуом и Маури Пеккаринен в интервью изданию Ilta-Sanomat заявили , что поступили так, потому что резолюция содержала требования, которые не соответствуют позиции Финляндии. При этом они подчеркнули, что осуждают действия России, считают важным требовать расследования от Москвы случившегося с Навальным и поддерживают возможность введения санкций.

В одном документе есть десятки разных точек и есть аргументы вроде того, что Nord Stream 2 следует заморозить. Или, что ещё важнее, требование изолировать Россию от всего международного сотрудничества и взаимодействия, объясняет Пеккаринен. В то же время мы в курсе, что происходит в Китае, и он ещё не изолирован от международного сообщества, — говорит Пеккаринен.

Хейнялуома согласен с Пеккариненом в том, что в резолюцию были включены вещи, которых там не должно было быть. Так, он выразил сожаление, что санкции согласовываются ещё до проведения беспристрастного расследования. По его словам, получается, что евродепутаты «ставят телегу впереди лошади»:

Отравление Навального — вещь шокирующая, и её никак нельзя игнорировать. Она требует ответа, и теперь от России нужно потребовать, чтобы этот вопрос был решен заслуживающим доверия образом. Чтобы быть уверенным в результате, к исследованию должны быть привлечены международные субъекты. Если Россия не согласна на расследование или если Россия отказывается привлекать виновных к ответственности, то тогда необходимо обсудить санкции.

Хейнялуома также отметил, что это заявление крайне далеко от линии внешней политики Финляндии и что в случае введения экономических санкций Финляндия «прострелит себе ногу». Хельсинки не могут себе этого позволить, по крайней мере, до ответа Москвы. Также в резолюции есть вещи, которые Хейнялуома считает странными. К ним относятся отказ от «Северного потока 2», создание Российского университета в Европе и поддержка российской оппозиции за счёт средств Евросоюза.

Мы не согласны с тем, что русские вмешиваются в выборы на Западе, и сами не хотим, чтобы российские деньги участвовали в европейских выборах. И как мы при этом можем установить для себя право финансировать российские оппозиционные силы из европейских подвал, — рассуждает он.

20 августа 44-летний Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского оппозиционера стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Теперь международное сообщество требует расследование случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. В Кремле требуют от Берлина предоставления проб Навального, заявляя, что при обследовании в РФ ядов в его организме обнаружено не было. Германия отказывается передавать биоматериалы из-за несогласия на это самого пациента.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Европы, а власти РФ призвал к полномасштабному сотрудничеству «для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных». Также в ней содержался и ряд других положений. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, писал NEWS.ru.