Депутата Мосгордумы Локтева выгнали из КПРФ

https://static.news.ru/photo/4d2062b2-7296-11eb-8fe1-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Локтев/Facebook

39-летнего депутата Моcгордумы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ. Об этом заявил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Моего товарища и друга Дмитрия Локтева вчера исключили из КПРФ. Основная претензия к нему, озвученная в докладной записке, — голосовал против бюджета Москвы в 2019 году, когда горком рекомендовал проголосовать за или воздержаться, — написал Ступин в Facebook.

Во фракции КПРФ в Мосгордуме подтвердили эту информацию, депутата исключили решением Тушинского райкома КПРФ. Это не было согласовано с руководством МГК КПРФ или ЦК КПРФ, но устав партии позволяет провести такую процедуру. Исключённый депутат может подать жалобу в Контрольно-ревизионную комиссию МГК КПРФ. Его могут восстановить в партии, если будет установлено, что местное отделение КПРФ превысило свои полномочия, заявил пресс-секретарь фракции РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, оппозиционный журналист и публицист Александр Невзоров уверен, что Валерий Рашкин в скором времени сместит Зюганова с поста лидера КПРФ. Ранее Рашкин заочно вступил в спор с главой компартии об отношении к несанкционированным акциям в поддержку блогера Алексея Навального. Он считает, что блогера осудили по политическим причинам, а митинги в том числе проходят против политических репрессий.