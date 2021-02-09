Депутата Госдумы изумили претензии стран Прибалтики о правах человека

https://static.news.ru/photo/9b4e0462-6b2a-11eb-9ba1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что стремление Прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей за права человека может вызвать лишь изумление. По её словам, именно в этих странах уже много лет идут политические репрессии и гонения на свободу слова.

Так депутат отреагировала на сообщение МИД Литвы, что страны Прибалтики и Польша составляют собственный санкционный список, в который войдут лица, по их мнению, ответственные за задержание Алексея Навального в России и вынесение ему приговора.

Панина назвала подобные действия закономерными. Она считает, что правящие круги именно этих стран давно стали своего рода «цепными псами» коллективного Запада, сообщает РИА Новости.

Депутат добавила, что именно в одной из названных стран — в Эстонии — осел беглый бизнесмен Сергей Колесников. В фильме Навального про дворец в Геленджике он стал одним из основных «свидетелей». Панина назвала его «изобретателем одиозного фейка», послужившего источником «креатива» для фильма Навального, набравшего на YouTube более 100 млн просмотров.

Во всех этих государствах уже много лет идут самые настоящие политические репрессии, гонения на свободу слову, охота на ведьм. Неудивительно, что их представителей используют для наиболее агрессивных и хамских выпадов против России, — подчеркнула депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал заявление в репортаже государственного телеканала «Россия 1» о высокой цене создания фильма-расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Он рассказал, сколько стоило производство двухчасового фильма. По его словам, цифра в €1 млн, озвученная на гостелеканале, не соответствует действительности.