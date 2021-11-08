Депутат КПРФ назвала расправой скандал с Рашкиным

Скандал с членом КПРФ Валерием Рашкиным и убитым лосем — это расправа с депутатом. Такое мнение высказала его коллега по партии Нина Останина в разговоре с изданием Sobesednik.ru. Она считает, что власть намеревается отвлечь внимание от темы поправок в бюджет.

Это расправа с Рашкиным. И повод понятен: его позиция по непризнанию результатов голосования в Москве. Наша команда Рашкина из 15 кандидатов, включая меня, подала заявление в Пресненский районный суд об отмене результатов голосования по всем 15 округам. Мы считаем, что ДЭГ — это преступление. Понятно, что мы не ограничимся только одним пресненским судом, мы дойдём до европейского суда, — сказала Останина.

Она добавила, что при проведении электронного голосования на муниципальных выборах в 2022 году снова изберётся «декоративная команда», как в Госдуме. Также, по словам Останиной, у Рашкина есть компромат на высокопоставленных руководителей, связанный с «панамским делом».

Думаю, что накануне выборов 2024 года власть не отважится завершить эту охоту на Рашкина. То они где-то его за переговорами за чашкой чая снимают, то они развели его на постель, раздели и сняли его. Это глупо, тупо, противно, примитивно — исполнители те же. Власть должна более изящно подходить к подобного рода проектам, — высказалась депутат о перспективах Рашкина.

Ранее в КПРФ раскритиковали СМИ за «травлю» Валерия Рашкина. По их данным, федеральные телеканалы посвятили инциденту более часа эфирного времени. В традиционных и интернет-СМИ появилось свыше четырёх с половиной тысяч публикаций на эту тему. Все сюжеты и материалы носят негативный характер.