Депутат Госдумы заявил об уничтожении Киевом украинского кораблестроения

https://static.news.ru/photo/4faa34f2-28e7-11eb-b363-fa163e074e61_660.jpg TCG Burgazada Фото: Public domain/wikipedia.org

Решение украинских властей о приобретении у Турции корветов свидетельствует о сознательном уничтожении собственного кораблестроения. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Украина расписалась перед всем миром в сознательном уничтожении своего кораблестроения. Закупка турецких корветов для нужд национальных ВМС — тому подтверждение, — цитирует парламентария РИА Новости.

Речь идёт о корветах типа Ada. Их оснащение будет полностью турецким, за исключением силовых установок. По словам Бальбека, украинские специалисты сами могли бы спроектировать подобные корабли. Решение Киева в пользу турецких он расценил как пощёчину украинской школе кораблестроения.

Депутат добавил, что после переворота на Украине ведётся «инквизиторская охота» на национальное кораблестроение. При этом власти просто преклоняются перед западной военной техникой.

Ранее NEWS.ru писал, что летом власти США одобрили поставку Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. В Киеве заявили, что эти суда повысят способность ВМС страны противостоять потенциальным угрозам в Азовском и Чёрном морях.