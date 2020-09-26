Депутат ФРГ: полученные данные по Навальному должны быть переданы России

https://static.news.ru/photo/ab808c40-01a0-11eb-b9b6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Лечение российского оппозиционера Алексея Навального в Берлине и провоз подозрительной бутылки позволили ФРГ получить результаты расследования, которые должны быть предоставлены российским властям. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Из-за лечения Навального в Германии и транспортировки подозрительной бутылки в Германию у местных властей также есть результаты расследования, которые могут помочь прояснить дело. Эти результаты, конечно, должны быть полностью доступны российским властям, — сказал он в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что за произошедшее с Навальным в первую очередь несут ответственность российские власти.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Немецкие военные токсикологи выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории в Швеции и во Франции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было.



Уголовное дело по факту случившегося не возбуждено. В день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил для проверки в Западно-Сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

17 сентября команда основателя Фонда борьбы с коррупцией заявила , что оставшиеся в Томске соратники Навального, узнав, что он потерял сознание на борту, сразу же отправились в гостиничный номер, где ночевал политик. Для фиксации происходящего они вызвали местного адвоката. В номере они описывали и упаковывали всё, что могло пригодиться. В числе этих вещей были и бутылки с водой.

Эти вещи затем переправили в Берлин. Как сообщают немецкие СМИ, благодаря одной из этих бутылок и удалось идентифицировать яд. Его следы, как объясняет команда оппозиционера, остались на ёмкости потому, что Навальный, уже будучи отравленным, прикасался к ней, писал NEWS.ru.