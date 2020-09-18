Власти ФРГ отказались отвечать, где находится бутылка из номера Навального

https://static.news.ru/photo/5eacbdf8-f999-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Немецкое правительство отказалось отвечать, где находится бутылка из номера Навального и является ли она уликой. Накануне соратники российского оппозиционера заявили, что именно они нашли её и переправили в Германию, благодаря чему и удалось установить, что политика отравили «Новичком».

Федеральное правительство приняло к сведению видео, которое команда Навального обнародовала онлайн. По вопросам, связанным с этим видео, обращайтесь к команде Навального. Всё, что мы хотели сказать, мы выразили в пресс-релизах, заявлениях, в том числе канцлера. К этому мне нечего добавить, — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге, отвечая на вопрос, находятся ли бутылки во владении ФРГ.

Отвечая на вопрос, могут ли власти Германии передать России бутылку как «потенциальную улику», Зайберт заявил, что «к тому, что сказали токсикологи в Германии, а также независимо во Франции и Швеции о природе и происхождении яда, добавить нечего». Также он отметил, что исследования проб Навального во Франции и Швеции были проведены независимо от работы Организации по запрещению химического оружия по запросу Берлина.

44-летний Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что его следы обнаружили в биопробах россиянина и на бутылке.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любой факт отравления человека при помощи вещества нервно-паралитического действия расценивается как применение химического оружия. Международное сообщество требует от России расследования произошедшего с Навальным. В свою очередь, Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.