Представители Навального: бутылку с «Новичком» нашли в томском отеле

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Немецкие специалисты в рамках расследования инцидента с российским политиком Алексеем Навальным обнаружили отравляющее вещество «Новичок» на бутылке воды, найденной в номере томского отеля, где останавливался оппозиционер. Об этом сообщили представители пресс-службы пострадавшего на его официальной странице в социальной сети.

Команда основателя ФБК рассказала, что после произошедшего в самолёте, когда политику стало плохо, было сделано следующее: оставшиеся в Томске во время съёмок очередного видеоролика сторонники Навального вызвали адвоката и отправились в отель. Там они фиксировали, описывали и упаковывали всё, что нашли. По словам пресс-службы, не было особой нужды обнаруживать что-то конкретное. Однако им было понятно, что Навальный не «слегка заболел» или «перегрелся». Поэтому в Германию после транспортировки туда политика отправили всё, что гипотетически могло пригодиться.

В команде оппозиционера поняли сразу, что российские власти не станут расследовать инцидент. Спустя почти месяц после случившегося Россия так и не признала факт отравления, о котором говорят сторонники Навального и европейские врачи.

Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом ещё три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт, — сообщается на странице политика в Instagram.

Оппозиционер потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Навальный вышел из комы 7 сентября.

Как ранее писал NEWS.ru, инцидент с отравлением оппозиционера является типичным примером поведения РФ на международной арене. Существует тенденция нападения и вмешательства в дела других государств. И эту тенденцию никакой газопровод не изменит, заявила в рамках выступления в Европарламенте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.