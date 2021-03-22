Дело Белозерцева бросило тень на Володина и отвлекло от недовольства

Задержание и домашний арест пензенского губернатора Ивана Белозерцева и экс-сенатора Бориса Шпигеля не только грозит перелопатить политический ландшафт небольшого приволжского региона, но и бросает тень на спикера Госдумы Вячеслава Володина. К тому же спецоперация силовиков в Пензе — демонстрация обществу, что власть умеет бороться со злоупотребляющей своим положением элитой поэффективнее разоблачителя-оппозиционера Алексея Навального. Помимо определённых политических последствий и «антикоррупционной» зачистки Пензы, дело Белозерцева — Шпигеля может говорить о грядущем пересмотре структуры отечественного фармрынка. Подробности — в материале NEWS.ru.

Аппаратный удар

Масштабная антикоррупционная спецоперация, устроенная силовиками в Пензенской области, привела к появлению целого «букета» уголовных дел, заведённых на губернатора региона Ивана Белозерцева, руководителя группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» и экс-сенатора Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель, директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова, а также Геннадия Маркова и Фёдора Федотова.

Как уже сообщало следствие, в январе—сентябре 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в размере более 31 млн рублей. Эта сумма за «предоставление группе компаний „БИОТЭК“ конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области».

После задержания и домашнего ареста Белозерцева Telegram-каналы и различные политологи стали отмечать, что пензенский губернатор входил чуть ли не в «пул» спикера Госдумы Вячеслава Володина и последние события могут говорить о том, что либо на четвёртого человека в стране оказывают определённое давление «конкуренты» по клановой борьбе в высших эшелонах, либо он по каким-то причинам перестал оказывать поддержку своим людям.

Арест Белозерцева — это аппаратный удар по Володину, который пролоббировал сохранение губернатора на посту и партнёрам губернатора по «индюшачьему бизнесу» (в Пензенской области находится самое крупное в России и даже странах Европы предприятие по производству индюшатины и продукции из неё, и это предприятие принадлежит семье Белозерцевых). Очевидно, что теперь, когда политический кризис стабилизировался, полнота власти перешла к силовикам, а те давно копали под Белозерцева. Накануне выборов Белозерцев через близких к себе бизнесменов и через сына, возглавляющего бизнес семьи, встречался с покровительствующими ему людьми из федерального центра и, видимо, обещал быть полезным на своём посту. Белозерцев, говорят, мог стать долларовым миллиардером, но исключительно встроившись в финансовые потоки областного бюджета и бизнеса, за которые теперь идёт грызня. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

По словам политолога, в 2020 году Белозерцев должен был покинуть пост, «но из-за пандемии и низких рейтингов власти он сумел удержаться».

Надо полагать, что частично сохранение губернатора пролоббировал спикер ГД Вячеслав Володин. Но вот после пандемии власть опять перешла к тем, кто был недоволен переназначением, включая и силовиков, — считает Илья Гращенков.

Он полагает, что «коррупционерам будет дан решительный бой накануне выборов в ГД и все „бояре со слабой крышей“, то есть губернаторы, чьи покровители ослабли, находятся в зоне риска».

Политолог Александр Кынев в интервью NEWS.ru также отметил, что Пензенская область считается зоной политического влияния Вячеслава Володина. Однако арест Ивана Белозерцева — это более многоплановое событие, чем удар по спикеру Госдумы. Он не исключает, что один из важных смыслов спецоперации в Пензе — не внутривидовая борьба истеблишмента, а попытка власти продемонстрировать обществу своё умение бороться с коррупцией, чтобы сбить зреющий протестный потенциал.

Иван Белозерцев Пресс-служба Басманного суда

Ситуация с Белозерцевым — это сложный микс. Тут и борьба за фармацевтический рынок, и то, что были нужны какие-то символические действия [в борьбе с коррупцией]. Белозерцев — это такой середнячок, и поэтому я не думаю, что с точки зрения позиций Володина это какой-то сильный знак. У него главная проблема заключается в другом — в уязвимой позиции. Одно дело, когда ты руководишь внутренней политикой в администрации президента и у тебя одни возможности, а другое дело, когда ты спикер, где возможностей намного меньше. Поэтому стороной, которая определяет правила игры, в данном случае является не совсем он. У него, конечно, есть сторонники и большая база внутри «Единой России», но понятно, что по факту практического влияния на принимаемые решения администрация президента — более сильный игрок, чем спикер Госдумы. Александр Кынев политолог политолог

Как рассказал NEWS.ru лидер пензенского обкома КПРФ, депутат регионального заксобрания Георгий Камнев, если Белозерцева лоббировал Володин, то арест губернатора «должен отразиться» на реноме спикера Госдумы, особенно за несколько месяцев до парламентских выборов. Говоря о коррупции в регионе, он напомнил, что «год назад у нас здесь работал один федеральный канал, который выпустил множество сюжетов по семье губернатора».

Общественность это обсуждала, после чего, наверное, в умах закрепился тот факт, что вроде бы есть какое-то отношение к коррупции. Но после того как президент предложил его кандидатуру снова на должность губернатора, многие посчитали, что либо эти факты не подтвердились, либо они несущественные и преувеличенные. Георгий Камнев лидер пензенского отделения КПРФ лидер пензенского отделения КПРФ

Также он рассказал о рейтинге Белозерцева в регионе, напомнив, что в августе 2020 года, незадолго до губернаторских выборов ВЦИОМ публиковал прогноз их результатов в разных регионах, где проходила избирательная кампания. У главы Пензенской области, по словам Георгия Камнева, был самый низкий рейтинг среди них — 53%. Однако по итогам сентябрьских выборов 2020 года Белозерцев, по официальным данным, набрал 78,72%. О том, как на некоторых участках проходили выборы, свидетельствует пресс-релиз регионального управления СК, возбудившего уголовное дело о фальсификации итогов голосования 13 сентября 2020 года. По версии следствия, председатель одной из участковых избирательных комиссий региона сфальсифицировала протокол, повысив явку с реально пришедших к урнам 204 до 662 человек.

Иван Белозерцев Иван Белозерцев/vk.com

Среднее номенклатурное

Хоть в некоторых изданиях обращали внимание, что размер вменяемой губернатору Пензенской области взятки «невелик» и что вскоре окажется, что «гора родила мышь», обращает на себя внимание то, что в доме у Белозерцева изъяли около 500 млн рублей, а также дорогие аксессуары. Аналогичные «запасы» силовики обычно изымают у многих других представителей номенклатуры, попавшихся в их сети.

Вопросы, судя по всему, возникли и к детям пензенского губернатора — Александру и Данилу. В 2000-е годы, когда их отец был главой Пензы, они вошли в местный похоронный бизнес. Старший сын Александр руководил ООО «Харон», а младший — ООО «Ритуал». В итоге первый стал региональным замминистра экономики и зампредом областного правительства, второй — имеет доли в различных компаниях строительного, транспортного и медийного направлений. Они также фигурировали в истории со зданием стоматологической поликлиники и участка рядом с ней, который оказался во владении сыновей губернатора совместно с директором Корпорации развития Пензенской области Дмитрием Полукаровым.

По некоторой информации, их также задержали и, как и Ивана Белозерцева, отправили на допрос в Москву. Однако позже начались странности — члены столичной ОНК не могли найти губернаторских отпрысков в изоляторе на Петровке.

Политический Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что помимо взятки, следствие «поднимает материалы» по карьере в Сердобском районе Пензенской области, где «на землях сельхозназначения племянник губернатора Александр Ерин уже не первый год добывает песок и гравий». К тому же, силовиков может заинтересовать сфера сельского хозяйства через ООО «ПензаАгроРегион», принадлежащее Ерину, а также строительства — «через многочисленные фирмы и офшоры, аффилированные задержанным сыновьям губернатора».

Также в публикации упоминается о связях семьи Белозерцева с родственниками его предшественника Василия Бочкарёва. Якобы дочь покойного пензенского экс-губернатора Наталья Бочкарёва вместе с Александром Ериным контролирует несколько гравийных карьеров. Также по региону ходили слухи о том, что семья Бочкарёвых якобы отказывается в пользу родственников Белозерцева от ТЦ «Империя» в центре Пензы, утверждал «Незыгарь».

volh.in

Из Израиля на нары

Что касается Бориса Шпигеля, который представлял Пензенскую область в 2003–2013 годах, то во время пандемии коронавируса его компании получили миллиарды на поставках препаратов «Авифавир» и «Арепливир», которые, как писал NEWS.ru, стали продаваться по ценам, превышающим МРОТ. Всего на госконтрактах по всей стране компания «БИОТЭК» заработала более 12 млрд рублей.

Как рассказывает депутат Госдумы Александр Хинштейн, «фармацевтический король Борис Шпигель исторически был тесно связан с Пензенской областью».

Ещё с конца 1990-х его «БИОТЭК» работал с местным фармпредприятием «Биосинтез». Затем он начал реализовывать в регионе эксперимент по «прорывному» лекарственному обеспечению. Под эту сурдинку в 2003 году был делегирован губернатором Василием Бочкарёвым в Совет Федерации, где пробыл 10 лет. Параллельно — купил областную «Фармацию», монополизировав все аптечные поставки. Я знаком со Шпигелем ещё со времён Геннадия Селезнёва (экс-спикера Госдумы, у которого Шпигель некогда работал советником. — NEWS.ru). Очень колоритный персонаж. Поэтому ничуть не удивлён фактом его задержания. Уверен, что с этой пухлой руки кормились многие чиновники. Тем более, учитывая масштабы его «БИОТЭКа», ставшего ещё в эпоху Михаила Зурабова одним из крупнейших поставщиков лекарств в стране. Александр Хинштейн депутат Госдумы депутат Госдумы

По некоторым данным, Шпигеля задержали по прилёте из Израиля, где он лечился. Членам ОНК бизнесмен пожаловался, что он «не жилец» и ему «очень тяжело», обвинив оперативников ГУЭБиПК МВД в настойчивых требованиях дать признательные показания. Вину он, как и Белозерцев, не признаёт.

В подготовке материала также участвовал Артём Афонский.