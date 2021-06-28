«Делают вид, что Россия нормальная»: Яценюк выдвинул претензии Европе

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что западные страны должны экстренно принять Украину в состав НАТО. Как он написал в своей статье для журнала National Interest, иначе Запад потеряет Россию.

Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать всё возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, — в НАТО и Евросоюз, — написал политик.

Он потребовал безоговорочной поддержки членства Украины в Альянсе со стороны Европы и раскритиковал попытки Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона заигрывать с Россией, предлагая пригласить её на саммит.

Яценюк добавил, что Франция и Германия пытаются сделать вид, что «Россия — нормальная страна», на самом деле предложение Меркель по приглашению Владимира Путина в Брюссель вызвало ярость украинцев. Он отметил, что таким образом Германия не хочет провоцировать и отталкивать Россию. Но главная задача Европы — быть сильным лидером, чтобы уметь сдержать РФ, подвёл итог экс-премьер.

Ранее Яценюк посчитал президента Украины Владимира Зеленского ответственным за кризис в отношениях Киева и Вашингтона. По словам экс-премьера, взаимодействие между двумя государствами не поставлено на паузу, однако прогрессу мешает отсутствие повестки дня у Зеленского.