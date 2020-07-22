Дегтярёв заявил, что будет равняться на прошлых губернаторов региона

https://static.news.ru/photo/1376d4fa-cbdf-11ea-9275-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Хабаровский край/vk.com

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в своей работе будет равняться на предшественников: губернаторов Виктора Ишаева и Вячеслава Шпорта и руководителя региона советских времен Алексея Чёрного.

Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов — и Ишаева, и Шпорт что-то, наверное, хорошее сделал — хоть его и не избрали, когда он с Фургалом конкурировал, — сказал Дегтярёв во время эфира в Instagram.

Он также отметил, что в своих решениях хочет ориентироваться на Алексея Чёрного, руководившего регионом в 1962–1988 годах, сообщает «Парламентская газета».

Экс-главу края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

21 июля Дегтярёва представили правительству региона.

Ранее NEWS.ru писал, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл прямой эфир для подписчиков в Instagram. Отдельно он обратился к тем, кто требует, чтоб он немедленно отказался от должности.