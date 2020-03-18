Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучает возможность проведения онлайн-голосования по закону о поправках в Конституцию РФ в разных регионах страны.
Как минимум мы изучаем эту возможность. О шансах я бы сейчас не стала говорить, — сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.
Она отметила, что в настоящее время в ЦИК повышенное внимание к результатам НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) о возможностях электронного дистанционного голосования.
Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на более поздний период, если ситуация с коронавирусом в стране будет неблагоприятной. Кроме того, глава государства не исключил возможности голосования на дому.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен