Чубайс создаст проектный офис вместе с ВЭБ

https://static.news.ru/photo/f64dcefc-4432-11eb-bef0-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс совместно с ВЭБ.РФ создаст проектный офис. Данные сведения в разговоре с журналистами подтвердил информированный источник, близкий к государственной корпорации.

По его словам, проектный офис, в частности, будет создан под «реализацию Парижских соглашений», чтобы координировать повестки устойчивого развития на глобальном уровне.

Как отметил источник, проекты ВЭБ.РФ охватывают все цели устойчивого развития ООН. Это касается также и сферы городской экономики. В то же время корпорация развития — это методологический центр по «зелёному» финансированию в РФ.

По этой причине партнёрство ВЭБа и команды нового спецпредставителя президента обеспечит более эффективную работу по этому направлению, — цитирует сообщение РБК.

Ранее президент Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации. В начале 1990-х новый спецпредставитель национального лидера разрабатывал программу приватизации в России.

Как передавал NEWS.ru, задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил по энергоэффективности страны, сорваны, заявил Чубайс.