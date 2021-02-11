Чубайс получит ещё одну должность

https://static.news.ru/photo/7a76ef28-6cac-11eb-b04d-96000091f725_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анатолий Чубайс будет включён в высший консультативный совет при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Вопрос находится на рассмотрении правления организации.

При этом ранее бывший глава «Роснано» был снят со всех постов РСПП. Компанию Чубайсу составят президент союза Александр Шохин, в обязанности которого войдёт координация совета, глава «Интерфакса» Михаил Комиссар, вице-президент ТПП Владимир Дмитриев, сообщает РБК.

Также в первоначальный состав совета включат председателя совета директоров «Автотора» Владимира Щербакова и президента Института современного развития Игоря Юргенса.

По словам Александра Шохина, создание консультативного совета даст возможность его составу участвовать в обсуждениях бюро правления РСПП, но без права голоса.

Чубайс, когда заявление принес, сказал, что готов поучаствовать в таком совете, ему есть, что сказать, — добавил координатор совета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс считает, что России нужны новые реформы, которые касаются налогового кодекса и системы кредитного регулирования. Это будет важным для формирования в стране «экологически ответственного бизнеса».