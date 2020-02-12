https://static.news.ru/photo/c02f244e-4d87-11ea-801c-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Xinhua/Global Look Press

Анкара продолжит переговоры с Москвой по ситуации в сирийской провинции Идлиб. В случае их провала Турция будет действовать так, как считает нужным, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу.

Министр иностранных дел также анонсировал визит турецкой делегации в Москву, он состоится в ближайшие дни. Стороны планируют обсудить ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее NEWS.ru писал, что аспекты урегулирования кризиса в САР в ходе телефонного разговора обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.