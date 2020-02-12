Анкара продолжит переговоры с Москвой по ситуации в сирийской провинции Идлиб. В случае их провала Турция будет действовать так, как считает нужным, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу.
Министр иностранных дел также анонсировал визит турецкой делегации в Москву, он состоится в ближайшие дни. Стороны планируют обсудить ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.
Ранее NEWS.ru писал, что аспекты урегулирования кризиса в САР в ходе телефонного разговора обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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