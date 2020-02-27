https://static.news.ru/photo/b6c1e5a2-5955-11ea-8006-fa163e074e61_660.jpg Юрий Чайка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка призвал правоохранительные органы региона внедрять и новые подходы к расследованию коррупционных преступлений. Об этом он заявил на выездном совещании Совбеза России во Владикавказе.

По его словам, в прошлом году в СКФО было выявлено 2182 преступления коррупционной направленности, из которых 893 связаны со взяточничеством. Судами рассмотрено 978 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 1054 лиц, вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 932 лиц. Чайка отметил, что из установленного в 2019 году материального ущерба по оконченным производством уголовным делам в размере 2,8 млрд рублей реально возмещено 1,2 млрд рублей, или 42%.

Вместе с тем, как подчеркнул полпред, с учётом высокой латентности преступлений коррупционной направленности эти цифры не отражают в полной мере истинного положения дел в данной сфере.

Чайка отметил, что наибольшим коррупционным рискам по-прежнему подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, а также осуществления контрольно-разрешительных полномочий. По его словам, от правоохранительных и надзорных органов требуются новые, современные, действенные подходы в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступлений.

Более активной должна стать антикоррупционная работа, которую руководителям субъектов следует вести во взаимодействии с правоохранительным блоком, опираясь на поддержку общества и граждан, — добавил он.

Полпред также призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, а также в топливно-энергетическом комплексе.