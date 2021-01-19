Цены вырастут: специалисты рассказали, чем опасна остановка Nord Stream 2

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Специалисты Восточного комитета германской экономики (OAOEV) рассказали, чем грозит остановка строительства газопровода «Северный поток-2». По их словам, попытки прервать запуск проекта являются недальновидными и могут привести к повышению цен на газ и электроэнергию для Европы.

Если реализация «Северного потока — 2» будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей, — рассказал председатель OAOEV Оливера Хермеса в своём заявлении.

Он отметил, что только сильная устойчивая экономика государства способна компенсировать потери, вызванные коронавирусным кризисом. Кроме того, только конкурентноспособная экономика может реализовать климатические цели в рамках Green Deal (программы ЕС по защите климата).

Хермес также высказался об аргументах американской стороны и экологических организаций. Глава комитета отметил, что если прервать строительство «Северного потока-2», то газ придётся поставлять в Европу путём его транспортировки из США.

По словам специалиста, такой вариант возможен, однако в США газ добывается методом фрекинга и его транспортировка в страны Евросоюза будет намного дороже, нежели транспортировка газа из России. Кроме того, если топливо будет поставляться из США, то это может серьёзно навредить окружающей среде.

Ранее NEWS.ru писал, что в «Газпроме» предупредили, что из-за иностранного давления работы по достройке газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть временно приостановлены. Соответствующее предупреждение зафиксировано в меморандуме для инвесторов по новым еврооблигациям компании.

В документе отмечается, что из-за напряжённых отношений между странами, участвующими в разработке проекта, регуляторы отдельных государств могут поменять решение относительно разработки проекта.