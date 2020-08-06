Бывший сотрудник Минфина оценил СМС, полученное от Госдепа США

https://static.news.ru/photo/517cb0f4-d831-11ea-8185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp Schulze/dpa/GlobalLookPress

Бывший сотрудник Минфина, аспирант РАНХиГС Даниил Махницкий оценил СМС, полученное от Госдепартамента США по поводу предложения награды в $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы.

С одной стороны, это забавно, с другой — это в какой-то мере подозрительно, потому что настолько топорные методы работы, SMS-рассылка чиновникам и тем, кто являлся в своё время чиновниками — это прямое вмешательство в дела государства. Нашего государства, — привели сообщение Даниила Махницкого на «Пятом канале».

Он добавил, что сообщение пришло в пять утра, поэтому сразу появилась мысль о разных часовых поясах. Также он сообщил, что номер, с которого пришло СМС, односторонний, на него нельзя позвонить или как-то по-другому связаться с отправителем.

Даниил Махницкий пояснил, что если бы подобное сообщение пришло от российской стороны чиновнику США, то «поднялся бы вой».

Он также предположил, что мог получить сообщение из-за международных поездок или сообщений в социальных сетях.

Я думаю, что они просто отыгрывают нужную партию. Что они сделали эту рассылку, рассылка зафиксирована во всех СМИ. Теперь у них есть развилка: даже если они не получат никакой информации, они будут ссылаться на эту рассылку, а уж тем более, если получат, то тоже могут ссылаться на эту рассылку. С их стороны всё отработано очень грамотно, — процитировали экс-сотрудника Минфина на портале телеканала.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США действует вне рамок законности, предлагая россиянам вознаграждение за информацию о «вмешательстве» в американские выборы. Захарова отметила, что подобные попытки завербовать граждан осуществляются в США регулярно. А 6 августа 2020 года многие граждане РФ получили на свои мобильные телефоны СМС со следующим текстом: «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь». Сообщения сопровождались гиперссылкой на сайт американской службы дипломатической безопасности.