Бутина объяснила, почему ФБР преследует российскую диаспору в США

Преследование российских соотечественников в США нужно ФБР, чтобы разыграть «русскую карту» на предстоящих выборах. Она станет выгодным козырем как против республиканцев, так и против демократов. В разговоре с NEWS.ru об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу на фоне расследования американской спецслужбы. Обыски прошли у 300 членов диаспоры и у руководителей организации.

В ФБР есть группа, которая продолжает разыгрывать карту о якобы российском вмешательстве, поскольку это очень выгодный козырь против демократов, против республиканцев. Это внутренние игры, а страдают реальные люди, — сказала член комитета Госдумы по международным делам.

По её словам, американская спецслужба руководствуется своими внутренними и внутриполитическими интересами.

Нужно понимать, что ФБР, как орган тоже неоднородный, как и американская верхушка, и [идёт] эта внутренняя борьба, когда пытаются разыграть «русскую карту», — считает Бутина.

Парламентарий рассказала, что Москва будет противостоять произошедшей ситуации, заявлять о недопустимости подобных действий и оказывать помощь соотечественникам. Депутат призвала придать максимальную огласку этому беспрецедентному случаю, когда совет российских соотечественников притесняют в США.

Преследование со стороны ФБР — это даже не холодная война, а очередной период «красной угрозы». <...> Вопиющий случай. Я очень надеюсь, что мировая общественность обратит внимание на эту ситуацию и примет соответствующие меры. Речь идёт о нарушении базовых прав человека на самоидентификацию, — уверена депутат.

Она напомнила, что сразу после Великой Октябрьской революции, а также после окончания Второй мировой войны в США были устроены репрессии против граждан, которые идеологически поддерживали коммунистов. В настоящее время в Штатах преследуют по признаку национальности.

Ранее российское посольство в США потребовало от американских властей прекратить преследование российской диаспоры. Дипломаты возмутились, что организацию подозревают в работе без регистрации в качестве иноагента. В посольстве отметили, что выходцам из России отказывают в праве поддерживать связь с исторической родиной и принимать активное участие в сохранении языкового и культурного наследия.