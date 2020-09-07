Бундесвер ответил на запрос о ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/fe388d2c-f14f-11ea-9d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Институт фармакологии и токсикологии Вооружённых сил Германии (InstPharmToxBw), в лаборатории которого якобы нашли «Новичок» в анализах Алексея Навального, ответил на запрос СМИ об отравлении оппозиционера.

В ответе на запрос RT о предоставлении дополнительной информации говорится , что присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах Навального лаборатория «неоспоримо» доказала.

По соображениям секретности, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о применённых методах и процедурах или каких-то других деталей, — отметили в институте.

Телеканалу также отказано в проведении съёмок в InstPharmToxBw или записи интервью с кем-либо из его сотрудников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: германской стороне следует выделить спикера, который каждый день будет сообщать информацию об отравлении Алексея Навального. По её словам, это может быть врач, глава клиники или лаборатории, биолог или химик. Она считает «странным» говорить об этом «западному обществу», которое много лет «занимается пиаром» и разбирается в этой сфере.