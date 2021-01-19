https://static.news.ru/photo/0f18cff2-5aec-11eb-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/http://imagebroker.com/

Британский штамм коронавируса зафиксирован уже в 60 странах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Другая мутация коронавируса — штамм 501.V2, впервые выявленный в ЮАР, обнаружен в 23 странах.

С 12 января вариант VOC-202012/01 был обнаружен ещё в 10 странах/территориях/областях. На сегодняшний день 60 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили о завозных случаях этого варианта (коронавируса) или о передаче его внутри сообщества, — говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ от 19 января.

О новой мутации SARS-CoV-2 в Великобритании стало известно в середине декабря прошлого года. По мнению учёных, штамм может быть на 70% заразней обычного коронавируса, но пока нет данных о его повышенной опасности с точки зрения смертности или госпитализации.

Другая мутация коронавируса — штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Сейчас он является доминирующей формой вируса в ЮАР. Этот штамм тоже признан более заразным, при этом на тяжесть заболевания он не влияет.

Как писал NEWS.ru, за прошедшую неделю в мире зафиксированы рекордные 93 тысячи летальных исходов от коронавируса. Число умерших от COVID-19 с начала пандемии уже превысило два миллиона человек. Об этом сообщили в ВОЗ. По сравнению с показателем недельной давности, смертность выросла на 9%. Около половины (47%) всех жертв инфекции приходится на Северную и Южную Америку (43 804), в Европе от коронавируса скончались 37 698 человек.

При этом с 11 по 17 января в мире зафиксировано 4,7 млн заболевших COVID-19, что на 6% ниже, чем неделей ранее. Всего в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания коронавирусом.