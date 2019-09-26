https://static.news.ru/photo/c7a96038-e057-11e9-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Лори Бристоу Фото: Gleb Garanich/Reuters

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что находится в России потому, что ему нравится эта страна.

Он сожалеет о необходимости покидать государство в связи с прекращением полномочий к концу 2019 года.

Я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились в России, — передаёт РИА Новости .

Дипломат рассказал, что россияне готовы работать с ним по самым важным темам даже при наличии разногласий между правительствами двух стран. Своей преемнице Деборе Броннерт он посоветовал чётко понять, какие отношения Англия хочет выстраивать с Кремлём.

Мы работаем с нашими друзьями, коллегами, партнёрами так, как мы работаем и с другими международными партнёрами — чтобы служить пользе обеих наших стран, — подчеркнул Бристоу.

Он отказался говорить, будет ли его новая должность связана с РФ.

Как писал ранее News.ru, послом Великобритании в России с января 2020 года станет Дебора Броннерт. До февраля 2019-го она занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам британского МИДа.