Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что находится в России потому, что ему нравится эта страна.
Он сожалеет о необходимости покидать государство в связи с прекращением полномочий к концу 2019 года.
Я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились в России, — передаёт РИА Новости.
Дипломат рассказал, что россияне готовы работать с ним по самым важным темам даже при наличии разногласий между правительствами двух стран. Своей преемнице Деборе Броннерт он посоветовал чётко понять, какие отношения Англия хочет выстраивать с Кремлём.
Мы работаем с нашими друзьями, коллегами, партнёрами так, как мы работаем и с другими международными партнёрами — чтобы служить пользе обеих наших стран, — подчеркнул Бристоу.
Он отказался говорить, будет ли его новая должность связана с РФ.
Как писал ранее News.ru, послом Великобритании в России с января 2020 года станет Дебора Броннерт. До февраля 2019-го она занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам британского МИДа.