«Боятся до истерики»: Володин объяснил суть резолюции США по Путину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом, заявил, что США боятся Россию до истерики. По его словам, действия Вашингтона, направленные против российского лидера, демонстрируют страх американцев перед сильной Россией во главе с Путиным. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России, — подчеркнул Володин.

Оценивая атаки на главу государства из-за рубежа, он в очередной раз указал на то, что удары, направленные в адрес Путина, — это удары по России с целью ослабить её. Володин отметил, что те, кто принимает эту резолюцию сегодня, ещё вчера «восторгались Горбачёвым, аплодировали Ельцину».

Но мы хорошо помним, что происходило со страной в то время (тот, кто родился позднее и не знает об этом, пусть спросит своих родителей, бабушек, дедушек): испытания, выпавшие нашим гражданам из-за слабости руководителей государства и предательства элит, ориентированных отнюдь не на национальные интересы, — объяснил он.

Подобные заявления американской стороны, по его словам, свидетельствуют о том, что Россия на правильном пути.

Предложение о непризнании Путина президентом России после 2024 года поступило накануне в палату представителей Конгресса США. Как сообщил один из авторов проекта резолюции, сопредседатель Хельсинкской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.

Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик переходил в правительство, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев. Поправки в Конституцию, принятые летом 2020 года, позволяют Путину в пятый раз занять свой пост, несмотря на существующее в Основном законе ограничение на два срока для главы государства.