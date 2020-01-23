https://static.news.ru/photo/74dcbdb6-3e88-11ea-8985-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский премьер Борис Джонсон рассматривает приглашение властей России посетить торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает издание Financial Times, политик столкнулся с «дипломатической дилеммой» и обдумывает, стоит ли ему принять приглашение. По данным источников газеты, вопрос посещения премьер-министром Великобритании РФ «активно обсуждается». Правительство страны также размышляет о возможности поездки в Москву кого-либо из членов королевской семьи.

Как писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин призвал создать все условия для проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, чтобы они надолго остались в памяти многих людей. Интерес к посещению Москвы 9 мая выразил президент США Дональд Трамп.