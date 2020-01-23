Британский премьер Борис Джонсон рассматривает приглашение властей России посетить торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как
Как писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин призвал создать все условия для проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, чтобы они надолго остались в памяти многих людей. Интерес к посещению Москвы 9 мая выразил президент США Дональд Трамп.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен