https://static.news.ru/photo/3da9b194-3b1f-11ea-ac6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Эксперты МГИМО обещают «большой передел» мира и «время силы», которое будет благоприятным для России. Прогноз содержится в докладе о ключевых международных угрозах на 2020 год.

Международники предрекают окончание «мягкой силы» и наступление реальной.

Претенденты на места за столом новой глобальной игры быстро распадаются на тех, кто готов платить за место игрока, и тех, кто пришел понаблюдать за игрой и примкнуть к победителю, — цитирует доклад «Коммерсант».

В игре за власть первую роль будут играть «ставки» — либо это кровь, либо деньги. Но для России такое положение дел хорошо: её «голос» особенно хорошо будет слышен. Услышат её и те, кто симпатизирует, и те, кто ненавидит.

Положительными тенденциями эксперты называют сокращение потенциала США, разлад в НАТО, соперничество США и Китая, запуск Северного морского пути и другие. Негативными — применение военной силы ведущими государствами, отношение Восточной Европы к России, отсутствие взаимопонимания ЕС и России из-за ситуации на Украине, санкции, экономический кризис и так далее.

В докладе отмечается, что в мире становится всё больше «сытых» людей, они собираются жить долго и «безопасно», поэтому политикам ведущих стран придётся применять более мягкие формы в международной политике.