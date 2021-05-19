Блинкен назвал причину встречи с Лавровым

https://static.news.ru/photo/a89d80ea-b911-11eb-b123-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы проверить предложения о более лучших отношениях с Москвой.

Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран прошли в исландской столице Рейкьявике и продолжались около двух часов.

Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, — сообщил Блинкен.

Он добавил, что указал коллеге на решимость Вашингтона в защите Украины. Другими актуальными для себя темами Блинкен назвал вопрос о «Радио Свобода / Свободная Европа» (СМИ, выполняющего в РФ функции иноагента) и вопрос об Алексее Навальном.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров рассказал, какие темы обсуждались в ходе его первой личной встречи с Энтони Блинкеном. По его словам, они договорились продолжать совместный действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Речь о Корейском полуострове, иранской ядерной программе и Афганистане.