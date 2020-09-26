Без Трампа и Путина: СМИ объяснили «одиночную» инаугурацию Лукашенко

https://static.news.ru/photo/41a2f1ca-007c-11eb-b2dc-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал звать на инаугурацию российского лидера Владимира Путина, потому что хотел показать свою самостоятельность. Такого мнения придерживается главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Не став звать на вступление в должность никого из президентов других стран, Лукашенко продемонстрировал свою независимость. И дал понять, что за советы он, конечно, благодарен, но будет поступать так, как считает нужным, пояснил поведение белорусского президента журналист.

Они же никого не пригласили. Что называется, ни Трампа, ни Путина, — подытожи л Венедиктов в эфире YouTube-канала радиостанции.

Лукашенко вступил в должность главы Белоруссии 23 сентября. Церемония прошла без лишнего шума, на инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Но впоследствии выяснилось, что о её проведении не знали даже некоторые министры.

Позже Лукашенко заявил, что Минск вообще не обязан кого-либо уведомлять о проведении подобной церемонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следует уйти в отставку. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается кризис власти.