Без обязаловки: в Госдуме опровергли планы по принуждению к вакцинации

Недавно СМИ опубликовали новость о планах Госдумы рассмотреть поправки в законодательство, которые позволят обязать всех россиян вакцинироваться от COVID-19. В беседе с NEWS.ru несколько депутатов объяснили, что речь не идёт о «принудиловке». Оказалось, что к нашумевшим заявлениям отдельных парламентариев на эту тему негативно отнеслись в Кремле.

О том, что в России «готовят почву» для введения обязательной вакцинации от коронавируса сообщило 27 октября издание URA.RU. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал журналистам, что в нижней палате обсуждают эту тему.

Вопрос может быть рассмотрен, точных сроков пока нет. Но я точно знаю, что подобная дискуссия идёт в Думе, готовится почва для внесения официальных законопроектов, которые бы закрепили обязательный характер прививок.

У идеи быстро нашлись горячие сторонники. Например, депутат Анатолий Вассерман горячо поддержал обязательную вакцинацию. Он подчеркнул, что такое решение — «единственных выход для России». Парламентарий также раскрыл свое отношение к несогласным с «принудиловкой», он считает их либо врунами, либо заблуждающимися, либо людьми, «проплаченными какими-либо западными структурами».

Федот Тумусов в беседе с NEWS.ru заявил, что его заявление касалось законопроекта о введении вакцины от коронавируса в календарный план прививок. А это, по его словам, несколько иное, чем растиражированная в прессе «всеобщая обязательная вакцинация».

Документа о поголовной обязательной вакцинации нет, по крайне мере в нашем комитете. По решению главного санитарного врача в условиях эпидемии вакцинация может стать обязательной у определенной категории людей, не более. Федот Тумусов депутат Госдумы депутат Госдумы

Обязательная вакцинация — по-настоящему невыгодная с политической точки зрения тема как минимум потому, что против неё выступает президент Владимир Путин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источники NEWS.ru, близкие к администрации президента, заявили, что парламентариям за спекуляцию на этой теме «достаётся по рукам». Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что решений об обязательной вакцинации от COVID-19 в России на федеральном уровне не принималось.

Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние, поэтому следим дальше, — заявил Песков.

Не поддержал обязательную вакцинацию и бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, который назвал её «ненужной» и даже сравнил с революцией.

Можно напринимать кучу нелепых законов об обязательности, необязательности вакцинации. Не нужно обязательности, нужно работать в рамках того закона, который есть, а работы не ведутся. Очередную революцию устраивать не надо, надо работать. Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

Политолог и депутат от «Единой России» Дмитрий Гусев в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что позиция партии власти принципиальна — прививаться нужно, заставлять нельзя. По его словам, всю прошедшую избирательную кампанию единороссы боролись с тем, что людей всячески заставляли ставить себе вакцину.

Поэтому властям в лице депутата Петра Толстого пришлось признать, что прививочная кампания в России провалилась. Да, в партии могут быть разные точки зрения у разных людей, но позиция партии в целом против обязательной вакцинации. Дмитрий Гусев политолог, депутат Госдумы политолог, депутат Госдумы

При этом отметил, что делать что-то с уровнем смертности и заболеваемости нужно, иначе положение только ухудшится. Сейчас в «Единой России» работают над введением дополнительных стимулов для повышения процента вакцинированных россиян, рассказал Гусев, однако не стал более подробно раскрывать эти планы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем временем Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ужесточить режим самоизоляции. Также политик предложил ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации. Многолетний лидер ЛДПР обрушился с резкой критикой на тех россиян, кто в объявленные нерабочими дни купили путёвки на зарубежные курорты.