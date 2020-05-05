Итак, 9 мая в Москве по телевизору мы сможем порадоваться только за наших воздушных асов и заочно поаплодировать их мастерству. А вот в Минске планируется полноценный праздничный военный парад. Александр Лукашенко, как всегда, не полез за словом в карман и призвал соотечественников «не прятаться в такой день по норкам» и поздравить ветеранов. И это, несмотря на то, что ещё совсем недавно он неприятно поразил тех же ветеранов, назвав Великую Отечественную войну «не нашей войной».

С точки зрения собственной пропаганды, это, безусловно, сильный ход. Почти весь мир в этот великий день будет вынужден, в лучшем случае, начинать робкие семейные прогулки после нескольких недель, а то и месяцев жесточайшей изоляции. А в Белоруссии, которая и так не принимала решительных карантинных мер против распространения пандемии, планируется событие, которое станет «гвоздём» номер один на всех мировых телевизионных каналах. Ещё бы — такое событие! Картинку праздника увидят сотни миллионов во всём мире. Для многих сам факт существования Белоруссии станет откровением. На общем сдержанном фоне такой ход Батьки конечно прогремит.

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Вот только никто не сможет заранее просчитать, какую цену страна заплатит за такой отчаянный жест. Белоруссия и так начинает ставить рекорды по части выявления уровня инфицирования. Однако президент, призывавший ещё вчера лечиться от всего баней и водкой, требует принять решительные меры исключительно против пневмонии, которую он, видимо, рассматривает в качестве совершенно отдельного от мировой пандемии явления. Ну раз в республике, единственной в Европе, продолжается футбольный чемпионат, почему бы и парад не провести? Кстати, сам Лукашенко на словах сторонник того, чтобы никого насильно лицезреть парад не тащили. Но уже появилась информация, что по школам и учреждениям составляют списки тех счастливчиков, кому присутствие на столь дерзком мероприятии будет строго обязательно.

Между тем, особую остроту в этой связи приобретает вероятность возможного присутствия в Минске на трибунах деятелей из России. Нет, конечно, на приезд официальных лиц из соседней страны, впрочем как и из иных государств, Батьке рассчитывать не приходится. Но если в его понимании для остальной Европы хватит и бравурной картинки, то присутствие некоторых россиян для него вопрос принципа. Тем более, что депутатам и сенаторам, например, запретить визит в Минск никто не сможет. Вон губернаторам запрещали, но недавно отставленный архангельский начальник всё равно добрался до Лукашенко, как утверждали, для решения вопросов какого-то северного олигарха. Видимо, и теперь найдутся поклонники политики соседа, например, из числа госдумовских коммунистов, а то и справедливороссов.

Правда, прямых авиарейсов между соседними странами пока нет. Но, видимо, всегда можно найти выход и использовать по соглашению сторон туристический автобус или иное средство передвижения через границу. Граница, конечно, закрыта, но, как говорится, под личную ответственность ... Вот только по правилам и в Минске пришлось бы сесть на карантин, но для таких гостей и в такой день сделают исключение. А двухнедельный карантин энтузиастам военных смотров придётся высиживать уже по возвращению в собственное отечество. Но охота пуще неволи.