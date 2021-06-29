Байден назвал сферы для сотрудничества США и РФ

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Спикер сената Чехии Милош Выстрчил предложил России сделать первые шаги для налаживания дружеских отношений с Прагой. Сенатор обосновал это тем, что именно Россия внесла Чехию в список недружественных стран, поэтому РФ и должна проявить инициативу, пишут «Известия».

По мнению Выстрчила, Москве и Праге нужно находить выход из тупика. Отношения между странами находятся на низком уровне ещё с 1989 года, поэтому «желательно бы их улучшить». Главное предусловие для...