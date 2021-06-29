Байден назвал сферы для сотрудничества США и РФ

Джо БайденФото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. Об этом он сказал в ходе мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, стенограмму его выступления опубликовал Белый дом.
Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми. Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата, — подчеркнул Байден.
Американский президент добавил, что примет ответные меры в связи с возможными «кибератаками или вмешательством в экономику» США.
Ранее стало известно, что заявления, которые поступают из Вашингтона после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не соответствуют позиции, высказанной Штатами в ходе встречи. Об этом в своей статье для газеты «Коммерсант» написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что Путин и Байден договорились о запуске предметного диалога о стратегической стабильности.
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