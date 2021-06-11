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Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

03:47, 13 июня 2021
Фото: Pool/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите G7 в Великобритании. По правилам Елизавета II с членами своей семьи прибывают на мероприятие в последнюю очередь. Но Байден с женой опоздали на встречу, сообщила газета Daily Star.

Чета Байденов приехала всего на несколько минут позже королевы, принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз. Несмотря на опоздание политика, Елизавета II не стала выказывать своё недовольство. Напротив, она приветливо общалась с гостями.

Королева побеседовала и с президентом США. Она встретилась с ним впервые с момента его вступления в должность главы государства.

По протоколу гости не только не должны приезжать позже королевской семьи, но и не имеют права уезжать с мероприятия, пока его не покинет королева.

Ранее странное поведение Байдена на саммите G7 сняли на видео: он потерялся на веранде. Он сначала бодро зашёл туда, а потом резко остановился и стал озираться. 

До этого с королевскими правилами не справилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она назвала королеву Елизавету II «английской королевой», хотя этот титул не используется с 1707 года.

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