Псаки дважды ошиблась, произнося титул Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/e83cf574-cb1c-11eb-a6d6-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала королеву Елизавету II «английской королевой», хотя этот титул не используется с 1707 года. Оплошность была замечена журналистами, во время брифинга в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом, пишет The Sun.

После того, как это стало достоянием общественности, пресс-секретарь пыталась оправдаться, но стало только хуже. Псаки пришла в студию CNN и принесла извинения за то, что неправильно назвала титул Елизаветы II.

Спасибо за возможность исправиться, скажу только, что это произошло в ходе ответов на вопросы в Twitter. Не то чтобы это было оправданием, но я больше никогда не сделаю эту ошибку о Её Величестве Королеве Соединённого Королевства, — сказал официальный представитель Байдена.

Но оказалось, что она не договорила целиком титулы королевы. Ведущий CNN тут же одёрнул пресс-секретаря. «И Содружества! Спасибо!» — добавила Псаки со смехом.

Ранее жуткий скрип прервал выступление представителя администрации Джо Байдена в Белом доме. Джен Псаки отвечала на вопросы журналистов, когда звук, похожий на скрип ржавой двери, заглушил её слова. Пресс-секретарь Байдена призвала не пугаться и предположила, что это «дух Авраама Линкольна бродит по коридорам Белого дома».