Авось Лавров с Блинкеном не замёрзнут

В исландском Рейкьявике, ставшем после встречи Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана одной из дипломатических столиц мира, 20 мая состоится министерское заседание Арктического совета — авторитетной международной организации, объединяющей в своих рядах Исландию, Россию, США, Канаду, Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию. Собственно, уже само название определяет и состав участников грядущей встречи, и круг проблем, которые окажутся в центре внимания северян.

Но, по имеющейся информации, как выражаются дипломаты, «на полях встречи» может состояться событие, которое по своему значению перекроет, возможно, сами итоги работы Совета. Именно здесь запланирована встреча и достаточно протяжённые по времени переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена. Конечно, важно, что контакт планируется заранее и состоится, что называется, не «на ногах». Как стало модно в последнее время в политических кругах. Когда контакт, пусть и на высоком уровне, возникает как бы на ходу и почти экспромтом. Как это было во время встречи чуть ли не в лифте Лаврова и его бывшего коллеги Джима Керри, но и тогда дипломаты успели решить некую проблему, связанную с созванной Джо Байденом климатической конференцией.

Но в этот раз, надо полагать, речь пойдёт о заранее проработанных переговорах о делах скорбных, которые так характерны для нынешнего состояния российско-американских отношений. Сама обстановка и близкое дыхание Арктики добавят остроты и глубины такому министерскому общению. Ведь не секрет, что озабоченные своими глобальными интересами американцы с видимым раздражением наблюдают усиленное освоение Россией арктических зон, её попытки застолбить в качестве своего шельфа значительные океанские акватории, взять под свой логистический контроль всё более напряжённый трафик судов в Северном Ледовитом океане.

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Поэтому априори министры обсудят проблемы опасности милитаризации северных зон, пути исключения новой разновидности гонки вооружений с использованием боевых ледоколов. И конечно, не обойдут вниманием возможное регламентирование освоения природных ресурсов региона с учётом его природной уязвимости и хрупкости местной экосистемы.

Понятно, что не только северными проблемами может ограничиваться повестка такой в чём-то исторической встречи. На кону стоит международная безопасность, поставленная под серьёзный вопрос после денонсации ряда договоров, обеспечивавших и взаимный контроль, и определённый уровень взаимного доверия. Многие противоречия могло бы снять прямое общение президентов двух стран, о параметрах которого стороны пока не могут договориться. Не исключено, что в Исландии очередной торос в отношениях будет растоплен. И министры всё-таки согласуют если не все параметры такого саммита, то хотя бы его примерные сроки и устраивающее обе державы место поведения. Тем более что лидерам можно встретиться в том же Рейкьявике.

Впрочем, и в Австрии помнят саммит Леонид Брежнев — Джимми Картер, когда был подписан исторический Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). И в Любляне Джордж Буш — младший увидел в лице Владимира Путина собеседника, «готового слушать и мыслить по-новому». А финская столица была тыловой и логистической базой советско-американских саммитов, даже когда они проходили в Москве. А может, для саммита подойдёт Женева, некогда дипломатический хаб Европы. Так что выбирать есть из чего. Но нужен принципиальный компромисс.