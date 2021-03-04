Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Москва предложит Штатам позитивную программу взаимодействия.
Выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб», Антонов
По сути — это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция «сдерживания» России", — сказал дипломат.
По мнению Антонова, подобная схема является не лучшим вариантом для двух постоянных членов Совета безопасности ООН, которые несут ответственность за мир и безопасность на планете.
Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия, — резюмировал посол.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает претензии Вашингтона по правам человека. Он подчеркнул, что РФ считает безосновательными обвинения США в применении химоружия против оппозиционера Алексея Навального.