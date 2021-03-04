Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США

https://static.news.ru/photo/c7ee1b5a-72b2-11e9-99f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Embassy in the USA/Twitter.com/Global Look Press

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Москва предложит Штатам позитивную программу взаимодействия.

Выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб», Антонов рассказал о том, что в настоящее время вырисовываются контуры политики новой администрации США на российском направлении.

По сути — это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция «сдерживания» России", — сказал дипломат.

По мнению Антонова, подобная схема является не лучшим вариантом для двух постоянных членов Совета безопасности ООН, которые несут ответственность за мир и безопасность на планете.

Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия, — резюмировал посол.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает претензии Вашингтона по правам человека. Он подчеркнул, что РФ считает безосновательными обвинения США в применении химоружия против оппозиционера Алексея Навального.