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Минобороны Украины: Россия хочет выиграть меньшее, требуя у США большее

Замглавы Минобороны Украины: Россия, чтобы выиграть меньшее, выставляет США большее требование
20:35, 18 декабря 2021
Минобороны Украины: Россия хочет выиграть меньшее, требуя у США большее Замминистра обороны Украины Анна Маляр Фото: Анна Маляр / Facebook.com
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Россия считает, что США не должны дать возможность Украине вступить в НАТО, и надеется этим требованием «выиграть что-то меньшее», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире «24-го канала». 

Если целью стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести её в тупик, поставить перед серьёзным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать — чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование, — высказалась политик.

Ранее сообщалось о российских проектах соглашений с США и НАТО, которые были опубликованы Министерством иностранных дел России на собственном сайте. Согласно документу Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР.

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