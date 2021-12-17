Минобороны Украины: Россия хочет выиграть меньшее, требуя у США большее
Замглавы Минобороны Украины: Россия, чтобы выиграть меньшее, выставляет США большее требование
Софья Купервасер
Софья Купервасер
20:35, 18 декабря 2021
Замминистра обороны Украины Анна МалярФото: Анна Маляр / Facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Россия считает, что США не должны дать возможность Украине вступить в НАТО, и надеется этим требованием «выиграть что-то меньшее», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире «24-го канала».
Если целью стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести её в тупик, поставить перед серьёзным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать — чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование, — высказалась политик.
Ранее сообщалось о российских проектах соглашений с США и НАТО, которые были опубликованы Министерством иностранных дел России на собственном сайте. Согласно документу Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР.