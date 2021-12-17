Минобороны Украины: Россия хочет выиграть меньшее, требуя у США большее

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Защитники экологии Сербии собрались сегодня у здания правительства страны с требованиями прекратить добычу лития, которая наносит непоправимый ущерб окружающей среде, информирует Telegram-канал РИА Новости. Протестующие убеждены, что правительство защищает интересы иностранных инвесторов, прежде всего Rio Tinto, в ущерб природе своего края. Литий — основной элемент автомобильных аккумуляторов.

Демонстранты заблокировали движение в центре города, акции протеста проходят уже четвёртую субботу подряд, однако в концерне обещают продолжить добычу металла, несмотря на протесты активистов. Ранее президент Сербии Александр Вучич сделал...