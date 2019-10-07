https://static.news.ru/photo/b6011a64-e909-11e9-b44c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин является «стратегом и признанным гроссмейстером глобальной политики». Сильными сторонами лидера являются «гибкое проектное мышление и дальние горизонты планирования в сочетании со способностью верно определять наиболее важные направления приложения усилий», считает американский журналист Артур Эванс.

По его словам, «путинский курс» является мировым трендом, и что всё больше голосов «по обе стороны Атлантики» заявляют, что Москву нельзя подчинить, но можно с ней «договориться». К таким настроениям привело упорное противостояние западным санкциям и поворот внешней политики РФ в сторону Китая.

Если задуматься, то все хлесткие обвинения в отношении Путина звучат из уст мировых политиков «третьей руки», для которых куда важнее соседство их фамилий с Путиным — пусть даже в рамках скандальной новостной колонки. Серьёзные же лидеры государств относятся к нему совершенно иначе, и уважение здесь, пожалуй, будет наиболее уместным определением, — считает Эванс.

Он добавил, что подобного отношения не заслужил в своё время даже «президент-революционер» Борис Ельцин, обладавший аурой победителя Коммунистической партии, передаёт « Царьград ».

Журналист также привёл данные компании Ernst&Young — в 2018 году РФ заняла девятое место в топ-20 стран Европы, наиболее привлекательных для зарубежных инвестиций. А количество подобных проектов из Соединённых Штатов в 2018-м выросло почти на 74% — до 33 заключённых контрактов по сравнению с 2017-м. На прошедшем в июне 2019 года ежегодном Петербургском международном экономическом форуме его участники подписали около 750 соглашений почти на €50 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что классный руководитель Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о главном ученике в своей жизни. Женщина впервые увидела будущего президента, когда он пришёл к ней в кружок немецкого языка. Она вспоминает, что глава государства был очень живым и подвижным мальчиком, который никогда не сидел на одном месте.