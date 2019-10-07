https://static.news.ru/photo/dd290266-e8f3-11e9-aba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Классный руководитель Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о главном ученике в своей жизни. Воспоминания простой учительницы в день рождения российского лидера опубликовала « Комсомольская правда ».

Вера Гуревич впервые увидела будущего президента, когда он пришёл к ней в кружок немецкого языка. Она вспоминает, что глава государства был очень живым и подвижным мальчиком, который никогда не сидел на одном месте.

Он успевал посмотреть, что творится в тетрадях соседей и справа, и слева, и даже позади себя, постоянно лез под парту, так как ронял то ручку, то карандаш. На уроках был крайне несосредоточенным, неугомонным учеником, — рассказала педагог.

Несмотря на общую неусидчивость, он обладал способностями к гуманитарным наукам, в частности к языкам. По словам учительницы, четвёртый класс Владимир Путин закончил с двумя двойками — по рисованию и пению. В пятый класс его взяли в качестве исключения, однако это нисколько не волновало мальчика. Он очень мало времени посвящал урокам и много гулял с ребятами во дворе. Предвидя негативные последствия такого «общества», Вера Гуревич пошла к родителям Путина. Она побеседовала с отцом мальчика и порекомендовала серьёзно взяться за учёбу.

Хотя на вид он казался слабым, даже хрупким по сравнению с другими мальчишками, но на самом деле он был жилистым, очень выносливым и обладал достаточной силой, чтобы дать отпор любому обидчику, — добавила она.

7 октября российский лидер отмечает день рождения. Ему исполнилось 67 лет. Как писал News.ru, Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал президенту РФ поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.