Америка готовит «российское вторжение» на Украину

Тема готовящегося «вторжения» России на Украину стала дежурной в западных СМИ. В США уже предлагают ввести новые санкции против Москвы на основании якобы запланированного Москвой на начало зимы нападения на Украину. Неужто и правда грядет Первая Русско-Украинская? Солидная газета «The New York Times» высчитала, что русские начнут наступление, когда заметно похолодает. Видимо, логика такая, что танки смогут прорваться по замерзшим белорусским болотам. А еще, мол, Европа побоится остаться холодной зимой без русского газа, а потому не станет заступаться за попавшую в беду Украину. Можно подумать, если бы дело было летом, то НАТО объявило бы всеобщую мобилизацию и встало бы в едином порыве на защиту украинского суверенитета.

Не менее серьезное издание – журнал Foreign Policy отводит место пространным рассуждениям разных аналитиков, которые находят «убедительные аргументы» в пользу того, что президент России Владимир Путин якобы и не заинтересован в мирном решении проблемы Юго-Востока Украины. Правда, звучат и скептические голоса, указывающие на то, что оккупировать Украину будет весьма проблематично: население настроено к России враждебно, да и украинская армия нынче далеко не самая слабая в мире.

Тем не менее, как говорят в таких случаях, «тема пошла».

Возбуждение наблюдается не только в СМИ (не все же о коронавирусе писать), но и в политических кругах. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен «предупредил» Москву еще в начале ноября. Он же обвинил белорусского президента Александра Лукашенко в том, что тот своими действиями на белорусско-польской границе отвлекает внимание от «агрессии России на Украине», а также обсудил эту тему с рядом восточноевропейских партнеров, призвав «дать отпор». Также не так давно с внезапным визитом в Москву нагрянул глава ЦРУ Уильям Бернс, который тоже обсуждал Украину и даже, как выяснилось неделей позже, говорил на эту тему по телефону с Путиным. Преобладающая версия тональности визита Бернса – дескать, тот тоже предупредил Москву о последствиях и потребовал деэскалации.

Наконец, разведка США разместила в американских СМИ на днях свои утечки, согласно которым близ границы с Украиной скопилось до 100 тысяч российских военных. Опубликованы снимки из космоса о подогнанных на близлежащие полигоны сотнях танков. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» русских войск на Украину, которое произойдет, предположительно, в начале 2022 года.

Американская разведка якобы поделилась с европейскими союзниками картами и спутниковыми съемками, на которых показано «сосредоточение российских войск». Наступление, как сообщается, пойдет с трех направлений: через Крым, Донбасс и со стороны Белоруссии. Вся операция должна быть осуществлена силами 100 батальонных групп (общей численностью около 100 тысяч), при массированной поддержке с воздуха, полагают источники. И главное, в России уже якобы объявила призыв резервистов, основной функцией которых будет контроль за захваченными территориями. (На самом деле, никакого «призыва резервистов» Россия не объявляла.)

То есть, еще раз, обо всем этом пишут вполне всерьез. Даже особо не задействуя обычную логику. 100-тысячная группировка, по логике авторов статей, пойдет в наступление на 250-тысячную армию Украины, которая занимает в мировом рейтинге армий 25-е место (далеко не последнее, по данным Global Firepower Index 2021 ). Вдобавок в последние годы украинские вооруженные силы прошли значительную модернизацию и переобучение, в том числе с помощью натовских инструкторов (в настоящее время на Украине находятся британские специалисты). Одни лишь США направили Украине военной помощи на 2,5 млрд долларов. А потом Россия, как утверждается, станет тратить огромные силы на удержание территории. И это там, где население настроено по отношению к ней не так чтобы по-братски (семь лет пропаганды дали о себе знать) в отличие, скажем, от Южной Осетии или Приднестровья.

То есть уже на втором-третьем уточняющем вопросе «красивая и страшная» теория о русском вторжении начинает пошатываться.

Впрочем, и сам госсекретарь Блинкен признается: «Мы не знаем истинных намерений русских». Однако на красиво разрисованном информационном фоне вполне «уместно» смотрятся уже и участившиеся факты присутствия натовских военных кораблей в Черном море, и проведение учений близ российских границ, и призывы поставлять Украине еще больше «летальных вооружений». Помимо того, что украинская армия уже получила и противотанковые ракеты «Джавелин» от США, и турецкие ударные беспилотники.

Киев до недавнего времени странным образом и в диссонанс с заявлениями западных политиков утверждал, что не видит какого-то сверхскопления российских войск близ своих границ. Однако в самое последнее время риторика вдруг «выправилась»: теперь доминирует версия, что Россия «может напасть не позже февраля 2022 года», однако в Киеве точно не знают, «решил ли Путин напасть на самом деле». При этом данные, которыми делится с миром военная разведка Украины, продолжают противоречить утверждениям о том, что Москва готовит именно «массированное вторжение».

Так, по словам бригадного генерала ВСУ Кирилла Буданова, Россия якобы сосредоточила в прилегающих к Украине областях 92 тысячи военнослужащих. Однако это меньше, чем те 105 тысяч, о которых сообщалось в апреле текущего года, когда западная пресса подняла аналогичную информационную волну. Еще ВСУ сообщает о якобы 1200 русских танках (в апреле было 1300), 2900 БМП (весной было 3400). Также, по данным ВСУ, уменьшилось число артиллерийских единиц (1600 против 1800 весной), боевых и вспомогательных военных кораблей (75 против 91), оперативно-тактических систем (28 против 34 в апреле). Неизменным осталось число самолетов (3309) и вертолетов (240)

То есть тезис о «наращивании сил», как минимум, не подтверждается цифрами.

А тем временем на фоне информационной кампании в американском конгрессе предпринимают новые усилия по наращиванию санкционного давления на Москву. Глава сенатского комитета по международным делам Роберт Менендес внес поправку к оборонному бюджету США, предполагающую ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину». Она предлагает широкий диапазон санкций, если на российско-украинской границе произойдет то, что в Вашингтоне посчитают «вторжением» (большой простор для субъективного толкования).

Новые санкции - это и ограничительные меры против российских должностных лиц, и удар по «Северному потоку-2», и по российским банкам, и по ряду стратегических отраслей экономики, и, наконец, запрет на любые транзакции с российским госдолгом. Голосование по бюджету Пентагона пройдет сразу после длинных выходных по случаю Дня благодарения. Обычно пристегивание подобных поправок к столь важному законопроекту сулит их легкое прохождение, поскольку содержание основной части законопроекта стократ важнее, чем гипотетические споры об очередном эмбарго против Москвы. Если только в самый последний момент Белый дом кулуарно не попросит поправку убрать, чтобы не усугублять конфронтационные сущности для самой администрации. Но пока не похоже.

При этом сенатские республиканцы лоббируют собственную поправку к тому же биллю, которая предусматривает санкции против любых операторов «Северного потока-2», вне зависимости от какой-либо «агрессии» на Украине.

Есть лишь слабое «утешение» касательно поправки Менендеса: именно Белый дом должен будет определять, заслуживают ли те или иные действия России санкций, то есть пересечена ли некая «красная линия» в представлении администрации американского президента. Хотя докладывать конгрессу на эту тему придется каждые полмесяца. Такая формулировка оставляет Байдену и его команде относительную свободу рук в переговорах с Москвой. При этом демократическое большинство в сенате, скорее всего, не даст пройти поправке республиканцев о безусловной блокировке «Северного потока-2». Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер уже не раз тормозил ее продвижение с помощью процедурных ухищрений, ибо такие санкции сейчас шли бы вразрез с линией Белого дома на их замораживание на основе известных американо-германских договоренностей по «СП-2».

Пока трудно представить, что Байден пойдет на санкции в жестком варианте, как это прописано у Менендеса, в условиях продолжающихся пока российско-американских консультаций по стратегической стабильности. Это означало бы их немедленный срыв и переход на новый виток конфронтации. Тогда как обе стороны, судя по всему, настроены на достижение хотя бы какого-то результата и периодически посылают о том сигналы в публичное пространство. К тому же Байдену, растерявшему за первый год президентства большую часть своего рейтинга, вряд ли нужен масштабный конфликт на Украине, скорее уж какие-то «мирные новости» оттуда – по части урегулирования и относительной «стабилизации» отношений с Россией.

Отчасти нынешняя легкая истерика в СМИ напоминает весенние аналогичные разговоры, на фоне которых Байден сначала позвонил Путину, а затем был организован их саммит в Женеве. Однако вряд ли можно говорить о полном повторении сценария. Прежде всего потому, что Москву все больше не устраивает ситуация на Юго-Востоке Украины.

С одной стороны, Минский процесс зашел в тупик в условиях нежелания Киева выполнять свою часть соглашений. «Нормандский процесс» также буксует на фоне скорого ухода Меркель из политики и неготовности Берлина и Парижа давить на Киев. Там, видимо, готовы на ревизию Минских соглашений. Недавнее обнародование Сергеем Лавровым переписки с немецкими и французскими коллегами, что равнозначно уходу, «хлопнув дверью», указывает на глубину дипломатического кризиса на данном направлении. На днях последовало и резкое заявление французского МИД о недопустимости эскалации на Украине, в которой винят однозначно Москву.

Следует напомнить и о недавнем указе Путина об оказании гуманитарной помощи Донбассу, который был воспринят на Западе как курс на интеграцию ЛНР-ДНР если не в состав России, то в российскую экономику. Как минимум, это означает, что в Москве не верят в скорое урегулирование. А когда дипломатия бессильна, начинают говорить военные. Иногда это проведение маневров близ чьих-то границ. Иногда – сознательное предоставление поводов оппонентам порассуждать о некоем готовящемся «вторжении», хотя на самом деле именно вторжения никто не хочет. Пока налицо лишь резкое повышение градуса «общения» с тем, чтобы побудить оппонентов именно договариваться. Помимо того, что демонстрируется готовность ответить силой на то, что в Москве сочтут «вооруженными провокациями со стороны Украины».

Сосредоточение близ западных границ России некоторого количества вооруженных сил говорит лишь о том, что Москва дает понять Киеву (а заодно и Западу, который опасно приблизился к пересечению «красной линии» в отношении Украины, потакая ее намерениями вступить в НАТО) , что если тот затеет наступление в Донбассе против ЛНР и ДНР, то это вызовет «аргументированное возражение».

И того количества сил, о которых сейчас говорят на Западе, гипотетически, как раз хватило бы для выполнения именно этой задачи (отражения агрессии ВСУ против ЛНР и ДНР), но никак не для «массированного вторжения» непонятно зачем.

В то же время поднятая на Западе вновь информационная волна может как раз свидетельствовать о том, что под ее прикрытием военный удар готовят именно ВСУ - по самопровозглашенным республикам. Который назовут, разумеется, «отражением российской агрессии». Вот где происходит, кажется, подлинный отвлекающий маневр.