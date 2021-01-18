Алексей Навальный: чужой среди чужих

Парадокс новых приключений Алексея Навального в том, что, кроме нескольких сотен горячих поклонников, он, как ведущая политическая фигура, не нужен ни патриотам-почвенникам, ни либералам-западникам, ни региональным националистам. Никому! Группа решительных сторонников и поклонников, готовых ради кумира на пятнадцать суток подсесть за неповиновение властям, — это, конечно, некоторый личный ресурс. Но вспомним, какие решительные и самоотверженные молодцы группировались вокруг покойного Эдуарда Лимонова. Некоторые даже не побоялись подсесть в тюрьму за свои действия. Но был ли сколько-нибудь заметный эффект от их акций? То-то же.

Но вернёмся к нашему разномастному оппозиционному политическому истеблишменту, который отнюдь не спит и видит, как их вперёд поведёт Алексей Анатольевич. Каким бы пластичным в плане идеологии и переменчивым в своих взглядах ни выглядел Навальный, готовый играть в циничного, но прагматичного политика, он каждый раз попадёт как бы между колонн действующей оппозиции.

Начнём с патриотов, которым ныне неприемлемы его прозападные ориентиры, его заграничные покровители и плохо завуалированные контакты со специальными службами. Времена, когда недавний «берлинский пациент» вышагивал на «Русском марше», остались далеко позади. Собственно, и сам Навальный давно отрёкся от тех страниц своей биографии. К тому же условные патриоты изначально воспринимали его как провокатора, играющего и ведущего свои расследования по «темникам» одной из кремлёвских башен. Так что этот оппозиционный сегмент, где Навального воспринимают в качестве гремучей смеси провокатора и иноагента, для оппозиционера полностью закрыт.

Сторонники Алексея Навального в аэропорту Внуково Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но есть либеральный фланг, состоящий из прозападных деятелей, крайне недовольных введением санкций, особенно персональных, и полагающих, что Россия слегка заигралась в суверенную демократию. И пришло время открутить назад, признать некоторые ошибки и перегибы, кое в чём уступить и получить западное прощение, дабы всё было как при «дедушке» Борисе Ельцине. Казалось бы, чем это не идеальная среда для Навального, принятого уже западными лидерами и воспринимаемого на Западе в качестве чуть ли не единственного достойного соперника действующего российского президента? Но и тут не всё так просто.

Либералы, конечно, постоянно подмигивают западным партнёрам, но им нужен умеренный лидер масштаба, например, Алексея Кудрина. Тот же Анатолий Чубайс слишком токсичен по причине своего буйного прошлого. Но выясняется, что и Навальный для них токсичен в ещё большей степени. И для этого есть конкретные причины.

Прежде всего Алексей Анатольевич призывает к введению санкций против России в целом и её корпораций. То есть фактически бросает вызов олигархату, глашатаем интересов которого недавно выступил Олег Дерипаска, призвавший уголовно наказывать тех, кто провоцирует антироссийские ограничения. Кроме того, «оппозиционер № 1» откровенно втягивает Запад в наши внутренние разборки, а это тоже нарушение «сухаревской конвенции», поскольку одно дело — хранить там свои капиталы и «вживлять» семьи. Но мы тут, в России, живём по своим понятиям.

Наконец, — и это, пожалуй, самое главное — всё более радикальный Навальный открыто намекал на возможность глобального передела в случае своего прорыва к власти, а это уже откровенное святотатство, покушение на основы бытия.

Так что даже скрытых союзников у Навального не просматривается. Во всяком случае дома, куда он так стремился.