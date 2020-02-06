https://static.news.ru/photo/840b859a-48f8-11ea-8f50-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Россию с рабочим визитом.

Об этом сообщает агентство БелТА. По его данным, самолёт белорусского лидера приземлился в Сочи.

7 февраля в городе пройдут переговоры Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи, на которой обсудят сотрудничество между странами в контексте интеграционных процессов.

Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между Москвой и Минском. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.