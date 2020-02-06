Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Россию с рабочим визитом.
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7 февраля в городе пройдут переговоры Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи, на которой обсудят сотрудничество между странами в контексте интеграционных процессов.
Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между Москвой и Минском. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.
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