https://static.news.ru/photo/8bbb5bee-cfd6-11e9-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что её аккаунт в социальной сети Facebook был заблокирован из-за публикации, посвящённой погибшему главе ДНР Александру Захарченко.

Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвящённый памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

По её мнению, администрация социальной сети демонстрирует практику цензуры и является ангажированной.

Лидер ДНР погиб в августе 2018 года в результате теракта в центре Донецка. Как писал News.ru, следствие установило личности причастных к этому преступлению.

Как ранее писал News.ru, глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением Захарченко появилась в Турине.