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Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе считает, что Польша старается забыть о действиях руководства страны перед началом Второй мировой войны. По мнению юриста, Варшаве сейчас неприятно вспоминать о сотрудничестве с нацистами.

Деятельность нынешних польских властей, в том числе циничное отношение к России за её участие во Второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции, освобождение Польши солдатами Красной армии, то, что они сносят памятники, глумятся над памятью погибших во имя свободы Польши, — конечно, это политический элемент, ‒ сказал Йоффе в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что оценка Владимиром Путиным слов польского посла в нацистской Германии соответствует историческим обстоятельствам. 24 декабря глава России сказал, что вычитал в архивных документах отрывок с воспоминаниями разговора посла Польши с Гитлером в 1938 году. Дипломат якобы пообещал поставить в Варшаве памятник фюреру, если тот вышлет евреев в Африку. Путин заявил, что считает посла «сволочью и антисемитской свиньёй», которая «солидаризировалась с Гитлером».

Не мог посол так высказываться, если бы он не имел одобрения со стороны властей своего государства. Оценка, которую дал Владимир Путин, достаточно эмоциональна, но она соответствует историческим обстоятельствам. Мы должны бороться за свою историю, — заключил адвокат.

Ранее Владимир Путин говорил, что советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Президент России, по его признанию, решил пролить свет на историю Польши, так как его «удивила и даже задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне, в которой СССР называют страной, развязавшей конфликт, наряду с нацистской Германией.

После этого МИД Польши обвинил российские власти и президента в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. По мнению польской стороны, высказывание Путина подрывает работу по налаживанию диалога, проводимую его предшественниками — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным. В МИДе призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю».

Варшава настаивает, что Вторая мировая война началась с вторжения Германии и СССР в Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа», писал ранее NEWS.ru.