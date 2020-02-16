Ещё в своём послании Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин предложил изменить текст российской Конституции. Он озвучил несколько собственных правок и призвал политические партии и вообще всё наше общество принять участие в их обсуждении и предлагать свои. Спустя ровно месяц дискуссий на различных площадках в столице состоялся митинг несогласных с главой государства граждан, который при всём желании сложно назвать многотысячным.

Мероприятие с громким названием «За проведение референдума по поправкам в Конституцию и смену курса развития страны, против узурпации власти!» прошло на Суворовской площади. Его организаторами выступили представители «Левого Фронта», Партии Дела, движения «Новороссия», «Другой России», Объединения перевозчиков России, РОС, «Гражданской солидарности» и примкнувшая к ним КПРФ. Собственно, сторонники всех этих организаций и собрались, чтобы выразить своё несогласие с предложенным форматом конституционной реформы.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов докладывал о митинге бодро и по-военному: «На площади собралось более 3000 человек, вокруг расположились большие силы полиции». Правда, сам он в политической акции участия принять не мог из-за судебного запрета. Московская полиция, в свою очередь, оценила масштаб количества демонстрантов по-своему.

В согласованном властями г. Москвы публичном мероприятии в центре столице приняли участие около 300 человек. Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан, — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

Даже если допустить, что полиция нещадно врёт, а Удальцов даже на расстоянии честно и точно оценивает число участников акции, всё равно получается как-то не очень впечатляюще. На носу самая масштабная политическая реформа с 1993 года, а в 15-миллионном городе нашлось лишь три тысячи человек, которым она активно не нравится. Примерно две сотых процента. Даже меньше, чем количество россиян, по данным ВЦИОМ, не поддерживающих самую популярную поправку о закреплении в Конституции обязательной индексации пенсий. То есть, нет сомнений в том, что в России есть люди, которые резко против предложенных изменений или той формы, в которой их хотят принять. Однако организаторы митинга не смогли мобилизовать в полной мере даже их.

Здесь уместно вспомнить, как тот же самый Удальцов всю неделю грозил Владимиру Путину провалом его инициативы. Оппозиционер то предрекает, что «всенародное голосование по Конституции может стать для Кремля очень проблемным», то констатирует, что будущий плебисцит «может стать... началом конца действующего политического режима».

Удальцов — политик, конечно, по российским меркам, всё ещё молодой и часто склонен к излишним эмоциям в своих оценках, но есть впечатление, что три сотни его сторонников — не та сила, с которой власти придётся считаться при планировании конституционной реформы. И, судя по опросам социологов, Путин получит на голосовании ровно те результаты, на которые рассчитывает.