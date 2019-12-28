31 декабря 1999 года Владимир Владимирович Путин был назначен исполняющим обязанности президента России, а 7 мая 2000-го он официально стал лидером государства. С тех пор Путин в качестве президента или на посту премьер-министра уже ровно 20 лет посвящает себя политической жизни страны. За это время в РФ многое изменилось — как именно, каждый решит для себя сам. NEWS.ru в преддверии Нового года собрал в фотогалерее самые интересные кадры из жизни политика.

Президент России Борис Ельцин в резиденции Горки-9 с директором ФСБ Владимиром Путиным

Сенцов Александр; Чумичев Александр/ТАСС

Премьер-министр РФ Владимир Путин на военной базе у села Ботлих во время вручения государственных наград служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению чеченских боевиков из Дагестана

AP/TAСС

Владимир Путин посетил республиканскую детскую больницу

Семен Майстерман/ТАСС

Владимир Путин

Alexander Zemlianichenko/ТАСС

Владимир Путин. 2000 год

AP/TAСС

Торжественный молебен в связи с вступлением нового президента РФ. Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Владимир Путин

Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС

Инаугурация Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Владимир Путин и Борис Ельцин

Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС

Новогоднее обращение президента РФ В. Путина. 2001 год

Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС

2003 год

Алексей Панов/ТАСС

Дзюнъитиро Коидзуми и Владимир Путин

Владимир Родионов/ТАСС

Владимир Путин и Сильвио Берлускони

Алексей Панов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время чаепития в доме известного писателя Сергея Михалкова, которому исполнилось 90 лет

Сергей Величкин/РИА Новости

Владимир Путин и Алла Пугачёва. 2001 год

Сергей Величкин/РИА Новости

Владимир Путин и Джордж Буш. 2001 год

Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин и королева Елизавета II

Сергей Величкин/ТАСС

Владимир Путин с лабрадором Кони. 2004 год

Владимир Родионов/РИА Новости

2015 год

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. 2015 год

Алексей Никольский/РИА Новости

28 сентября 2015 года. Владимир Путин и Барак Обама

Сергей Гунеев/POOL/РИА Новости

2019 год

kremlin.ru

Владимир Путин с победителем Гран-при России по автогонкам «Формулы-1» – британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. 2018 год

kremlin.ru

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и Дональд Трамп

Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

15 ноября 2017 года. Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Екатерина Штукина/РИА Новости

Владимир Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово

kremlin.ru

Тереза Мэй и Владимир Путин

Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста

kremlin.ru

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь

kremlin.ru

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