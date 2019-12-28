31 декабря 1999 года Владимир Владимирович Путин был назначен исполняющим обязанности президента России, а 7 мая 2000-го он официально стал лидером государства. С тех пор Путин в качестве президента или на посту премьер-министра уже ровно 20 лет посвящает себя политической жизни страны. За это время в РФ многое изменилось — как именно, каждый решит для себя сам. NEWS.ru в преддверии Нового года собрал в фотогалерее самые интересные кадры из жизни политика.
Президент России Борис Ельцин в резиденции Горки-9 с директором ФСБ Владимиром Путиным
Сенцов Александр; Чумичев Александр/ТАСС
Премьер-министр РФ Владимир Путин на военной базе у села Ботлих во время вручения государственных наград служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению чеченских боевиков из Дагестана
AP/TAСС
Владимир Путин посетил республиканскую детскую больницу
Семен Майстерман/ТАСС
Владимир Путин
Alexander Zemlianichenko/ТАСС
Владимир Путин. 2000 год
AP/TAСС
Торжественный молебен в связи с вступлением нового президента РФ. Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Владимир Путин
Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Инаугурация Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Владимир Путин и Борис Ельцин
Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина. 2001 год
Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
2003 год
Алексей Панов/ТАСС
Дзюнъитиро Коидзуми и Владимир Путин
Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и Сильвио Берлускони
Алексей Панов/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во время чаепития в доме известного писателя Сергея Михалкова, которому исполнилось 90 лет
Сергей Величкин/РИА Новости
Владимир Путин и Алла Пугачёва. 2001 год
Сергей Величкин/РИА Новости
Владимир Путин и Джордж Буш. 2001 год
Сергей Гунеев/РИА Новости
Владимир Путин и королева Елизавета II
Сергей Величкин/ТАСС
Владимир Путин с лабрадором Кони. 2004 год
Владимир Родионов/РИА Новости
2015 год
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. 2015 год
Алексей Никольский/РИА Новости
28 сентября 2015 года. Владимир Путин и Барак Обама
Сергей Гунеев/POOL/РИА Новости
2019 год
kremlin.ru
Владимир Путин с победителем Гран-при России по автогонкам «Формулы-1» – британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. 2018 год
kremlin.ru
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Дональд Трамп
Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
15 ноября 2017 года. Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Екатерина Штукина/РИА Новости
Владимир Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово
kremlin.ru
Тереза Мэй и Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста
kremlin.ru
Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь
kremlin.ru
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