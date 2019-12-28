В России 30 октября вспоминают жертв политических репрессий. В этот день во многих городах страны проходят митинги и памятные мероприятия, в рамках которых участники зачитывают имена казнённых в годы Большого террора (1937–1938 годы). По разным данным, в этот период по обвинению в антисоветской деятельности были арестованы приблизительно 1,5 млн человек. При этом, согласно информации правозащитного центра «Мемориал», с 1917-го по 1987-й были репрессированы более 12 млн человек, из которых известны имена лишь 3,1 млн. Сегодня в Москве у мемориала «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова проходит акция «Колокол памяти». Её участники могут символично ударить по висящему на цепях рельсу, привезённому с Соловецких островов.