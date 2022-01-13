Звоним Туктамышевой? Щербакова поставила под вопрос свою поездку на Игры

Короткая программа у женщин обернулась самым неожиданным сценарием. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс оставила позади Александру Трусову и Анну Щербакову. Но этом не всё. В короткой программе чемпионка мира 2021 не справилась с фирменным каскадом. Щербакова упала с тройного лутца! Такого поворота событий не ожидал никто. А ведь до старт турнира российским фигуристкам прочили лидерские позиции с первого соревновательного дня и полный пьедестал по итогу. Рассказываем, что пошло не так в короткой программе.

Трусова и борьба с тройным акселем

Первой на льду из российских фигуристок появилась Александра Трусова. Несмотря на огромные опасения, связные с травмой и, как следствие, пропуском стартов, ученица Этери Тутберидзе подошла к чемпионату России в очень хорошей форме. Она завоевала серебряную медаль и тем самым гарантировала себе поездку на Олимпиаду. Теперь в Таллине ей необходимо было подтвердить свою форму.

Были ли опасения перед турниром, что она может не справится с этой задачей? Скажем честно, да. В прошлом году Трусова также ехала на мировое первенство в приличной форме, но по итогу только чудом смогла зацепиться за призовое место. Очень хотелось избежать повторения истории. В преддверии Олимпиады подобные неприятные сюрпризы — последнее, что хочется наблюдать.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

К счастью, Саше удалось справится я программой. Почти удалось. Единственная ошибка случилась на тройном акселе. Этот прыжок никак не поддаётся фигуристке. Зачем она его пытается исполнить, понимают все (ну или многие). Без этого прыжка ей вряд ли удастся бороться с Камилой Валиевой за золото на Олимпиаде (даже с пятью четверными в произвольной). Однако она никак не может приземлить тройной аксель. Уже больше трёх лет! Но Саша не сдаётся. Даже после срыва в короткой она заявила, что не намерена отказываться от этого прыжка. Очень в стиле Саши.

Что касается остальной программы, то она была исполнена на очень высоком уровне во всех смыслах. Фигуристка за свою «Фриду» набрала 75,13 баллов. Падение, конечно, повлияло на оценку. Но когда Саша в угоду каким-то баллам отказывалась от прыжков? Верно, никогда.

Роковое падение Щербаковой

Вслед за Сашей на льду появилась Аня Щербакова. За чемпионку мира 2021 год было особенно тревожно. Чемпионат России показал, что фигуристка находится не в самых лучших физических кондициях. На турнире в Санкт-Петербурге она чудом зацепилась за третью строчку, хоть и упала в произвольной программе с единственного элемента ультра-си. Но судьи и впоследствии тренерский совет закрыли глаза на ошибки ученицы Тутберидзе и взяли её в сборную на ЧЕ (а дальше и на Олимпиаду).

Позади Щербаковой на ЧР осталась Туктамышева. Несмотря на более чистый прокат в произвольной, она не смогла опередить Щербакову. Нетяжело догадаться, какой была реакция на подобное решение. Многие были убеждены, что место в сборной должно достаться именно ученице Алексея Мишина.

В силу всех этих событий турнир в Таллине для Ани значил очень многое. Она должна была доказывать, что она непросто так попала на чемпионат Европы, что она непросто так поедет на Игры (официальный список ещё не оглашён, но те, кто едут на ЧЕ, на 99,9 процентов отправляются на Олимпиаду).

Однако проверка для Щербаковой обернулась крахом. Под занавес номера она упала с тройного лутца, что привело к срыву всего каскада. Такого поворота событий не ожидал никто! Сорванный каскад стоил ей огромных баллов. Фигуристка получила за произвольную только чуть больше 69 баллов. Таких низких оценок на табло Аня не видела очень давно.

Можно было бы предположить, что это случайное стечение обстоятельств, но вряд ли. Пока всё говорит о том, что форма Ани далека от совершенства.

Стоит ли в такой ситуации звонить Лизе Туктамышевой, и делать срочную рокировку в составе? Возможно, стоило бы, но вряд ли до этого дойдёт. Есть чёткое ощущение, что в какой бы форме Щербакова ни была, она всё равно доедет до Олимпиады.