https://static.news.ru/photo/b08de6dc-5099-11ea-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Иванова Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Многолетний лидер сборной России по санному спорту Татьяна Иванова прокомментировала своё выступление на чемпионате мира в Сочи. Она заявила, что своим результатом разочаровала не только тренерский штаб, но и своих родителей.

Я хочу сказать спасибо своим тренерам. Я знаю, как вы болеете за меня, переживаете вместе со мной все взлёты и падения. Папа и мама, я знаю, что подвела, но мы пройдём через всё это и сделаем выводы, — приводит её слова ТАСС.

Спортсменка, выигравшая серебро в спринте, 15 февраля совершила серьёзную ошибку в первом заезде, в результате чего опустилась на промежуточное 13-е место. Во втором заезде Ивановой удалось установить рекорд трассы и занять 5-е место. В настоящее время россиянка является лидером общего зачёта Кубка мира.

Ранее NEWS.ru писал, что российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали серебро в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Первое место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен (1 минута 39,384 секунды). Отставание россиян составило 0,104 секунды.